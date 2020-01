Dzień Ochrony Danych Osobowych 2020: ograniczanie ryzyka w erze transparentności

Można by pomyśleć, że prywatność to obszar, który na dobre zaistniał dopiero w 2018 roku, ale oczywiście nie jest to prawdą. Patrząc z antropologicznego punktu widzenia, już od ponad 3000 lat ludzie dążą do prywatności. Świadczą o tym chociażby wewnętrzne ściany odgradzające poszczególne izby w domostwach, wynalazek znany od wielu setek lat. Znana nam dziś koncepcja „prawa do prywatności” rzeczywiście pojawiła się wcześniej, wymieniono je jako jedno z praw człowieka w powszechnej deklaracji z 1948 roku. Państwem, które jako pierwsze wprowadziło krajowe przepisy dotyczące ochrony danych, była Szwecja. Stało się to w roku 1973, a ten pierwszy konkretny krok zmierzający do regulacji prawnej zagadnień ochrony danych również stanowił reakcję na obawy społeczne związane z coraz bardziej powszechnym stosowaniem komputerów do przetwarzania i przechowywania informacji osobowych.

Dyskutując na temat ochrony danych, powinniśmy pamiętać o kontekście historycznym, jednak rzeczywiście rok 2018 należy uznać za przełomowy. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje dopiero od niecałych dwóch lat, ale ma znaczący wpływ na funkcjonowanie rynku. Przepisy są bardzo szczegółowe, co umożliwia ich egzekucję, a organy regulacyjne nie wahają się skorzystać z dostępnych środków. Wysokość nałożonych do tej pory kar wynosi prawie 429 mln EUR. Ta wartość powinna dać nam do myślenia — każde przedsiębiorstwo, które przetwarza dane obywateli Unii Europejskiej, musi mieć świadomość potencjalnych skutków nieprzestrzegania wymagań dotyczących ochrony danych.

Luka kompetencyjna

Rozporządzenie RODO nie tylko wyznacza bardziej przejrzyste ramy prawne procedur przetwarzania danych, ale także koncentruje się na prawach osób indywidualnych. Nie opiera się na standardach technicznych i wymaganiach dotyczących oprogramowania, tylko na podstawowych prawach obywatelskich i sposobach ich respektowania przez przedstawicieli biznesu. Jednym z bardziej konkretnych zapisów RODO jest artykuł 37, który stwierdza, że niektóre przedsiębiorstwa mają obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. Szczególnie dotyczy to instytucji i firm, których główna działalność wymaga systematycznego monitorowania osób fizycznych na dużą skalę lub przetwarzania na dużą skalę danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.