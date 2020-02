E-przetargi wciąż problematyczne dla wielu firm

Gazeta zwraca uwagę, że choć zamówienia powyżej progów unijnych już od półtora roku są udzielane wyłącznie w internecie, wciąż przysparzają problemów zarówno organizatorom tych przetargów, jak i startującym w nich firmom. Urząd Zamówień Publicznych postanowił zbadać, jaka jest ich opinia na temat funkcjonujących narzędzi oraz jakie są oczekiwania wobec przyszłych rozwiązań. Przez większą część grudnia wykonawcy i zamawiający mogli wypełniać przeznaczone dla nich ankiety.

"Wyniki są dla nas niezwykle cenne i poszerzają naszą wiedzę dotyczącą postrzegania narzędzi elektronicznych przez uczestników rynku. Uwidoczniła się różnica między zamawiającymi a wykonawcami w formułowaniu problemów, jakie towarzyszą korzystaniu z dostępnych na rynku narzędzi" - powiedział gazecie Hubert Nowak, prezes UZP.

"Problematyczną kwestią są zagadnienia związane z szyfrowaniem ofert. Zdając sobie z tego sprawę, w platformie e-Zamówienia przewidziany został bardziej intuicyjny i zautomatyzowany sposób szyfrowania, tak aby użytkownicy nie mieli wątpliwości co do prawidłowego zaszyfrowania bądź odszyfrowania ofert. W ankiecie akcentowano też kwestie bezpieczeństwa składanych ofert, które również dla UZP są bezwzględnym priorytetem" - dodał.

Ankietę adresowaną do wykonawców wypełniło ok. 150 firm, dlatego wyniki tego badania są mniej reprezentatywne niż drugiego, skierowanego do zamawiających, w którym zebrano ponad 700 odpowiedzi. Zgodnie z deklaracjami organizatorów przetargów ok. 48 proc. z nich ogłasza swe postępowania na miniPortalu. Pokrywa się to z oficjalnymi danymi, zgodnie z którymi na miniPortalu przeprowadzono w ub.r. 49 proc. wszystkich elektronicznych postępowań. Około 5 proc. zamawiających posiada własne narzędzia informatyczne, a ponad 30 proc. korzysta z komercyjnych rozwiązań dostępnych na rynku.

"DGP" pisze, że niepokoją przede wszystkim dane dotyczące problemów z funkcjonowaniem stosowanych platform. Ponad 20 proc. wykonawców z tego powodu spóźniło się ze złożeniem oferty. "Co gorsza, dla ponad połowy z nich nie była to sytuacja jednorazowa, tylko powtarzała się również w kolejnych przetargach. Z kolei zamawiający byli pytani o problemy z przygotowywaniem i zamieszczeniem ogłoszeń. Zgłosiło je aż 38 proc. Najczęściej skarżyli się na konieczność wprowadzania tych samych danych (nie +zaciągały+ się automatycznie z wcześniejszych ogłoszeń), niedostosowanie pól do wybranego trybu i brak możliwości samodzielnej zmiany danych przez użytkownika" - czytamy w gazecie.