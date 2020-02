EEC Trends: Grupa Maspex laureatem nowych wyróżnień gospodarczych WNP Awards

EEC Trends - to już dziś

WNP Awards kontynuują dwudziestoletnią tradycję prestiżowych wyróżnień „Tego, który zmienia polski przemysł”. Nagrody przyznane przez redakcję portalu gospodarczego WNP.PL oraz Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł” - w nowej formule i pod nową nazwą - dedykowane są tym, którzy poprzez swoje działania zmieniają na lepsze całą polską gospodarkę.

Laureatami wyróżnień zostały osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które w ostatnim czasie wywarły znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia gospodarcze i wskazują kierunki rozwoju.

Na uroczystej gali podczas konferencji EEC Trends w warszawskim hotelu Sheraton WNP Awards powędrowały do: ministra klimatu Michała Kurtyki, autorów programu „Mój prąd”, firm PKP Energetyka, FPSerwis, Erbudu, LPP, Grupy Maspex a także do, zarządzanej przez Anwim, sieci stacji paliw Moya oraz do polskich firm typu software house.



- Laureatami naszych wyróżnień nadal będą osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które wywierają znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia w różnych segmentach i branżach gospodarki, które wskazują kierunki jej rozwoju - wyjaśnił na początku gali Wojciech Kuśpik, inicjator EEC Trends, założyciel i wydawca „Nowego Przemysłu” i portalu WNP.PL, prezes zarządu Grupy PTWP.

- Nominując laureatów WNP Awards zwracamy też uwagę na te konkretne aspekty ich działań, które wpisują się w pozytywne trendy kształtujące naszą przyszłość. Próbujemy ją przewidzieć. Próbujemy wskazać ludzi, którzy według nas najlepiej, najskuteczniej zmierzą się z jej wyzwaniami - dodał.

Wyjaśnił przy tym, że EEC Trends będzie od teraz wydarzeniem poprzedzającym kolejne odsłony Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jego najbliższa, XII edycja zostanie zorganizowana już w dniach 18-20 maja 2020 roku.

Wydarzenia składające się na EEC Trends przybrały zróżnicowane formy - od dynamicznych debat i dyskusji ekspertów, poprzez indywidualne rozmowy na scenie, po prezentacje dobrych praktyk i case studies.

Maspex otrzymał wyróżnienie za dokonania w dziedzinie produkcji żywności. Ta firma, rodem z Wadowic, konsekwentnie buduje prestiż marki i realizuje strategię globalnej ekspansji. W ciągu trzech dekad przeprowadziła 19 akwizycji, w tym 11 za granicą.