EEC Trends: Poznaj agendę i prelegentów

W agendzie EEC Trends między innymi:



- Trendy określające przyszłość gospodarki

- Koniunktura - co nas czeka?

- Technologie

- Kierunek Green

- Czas czempionów

- Inwestycje

- No waste i gospodarka obiegu zamkniętego

- Zielone technologie - wdrożenia, korzyści, bariery

- Technologie Cloud w gospodarce

- Transformacja energetyczna - główne kierunki i uwarunkowania

- Boom w fotowoltaice

- Przyszłość systemu transportowego i logistyki w Polsce

- Oblicza mobilności (nowe technologie, środki i modele w komunikacji, infrastruktura)

- Automatyzacja i robotyzacja produkcji. Zachęty i bariery

- Rynek pracy, aktualna sytuacja i prognozy

Pełna agenda na stronie: www.trends.eecpoland.eu/pl

Udział w EEC Trends potwierdzili między innymi:

- Piotr Arak, dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny

- Andrzej Bittel, sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

- Marcin Chludziński, prezes zarządu, KGHM Polska Miedź

- Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor, Akademia WSB

- Piotr Dardziński, prezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz

- Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju

- Joanna Erdman, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski

- Natalia Hatalska, analityczka trendów, autorka bloga

- Michał Kot, Head of Sales at Siemens Digital Industries, Siemens Sp. z o.o.

- Mirosław Kowalik, prezes zarządu, Enea

- Danielle Lane, UK Country Manager & Director of Portfolio and Transactions, Vattenfall

- Bartosz Majewski, Co-founder & President, SoDA (Software Development Association Poland)

- Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes, Forum Energii

- Arkadiusz Mężyk, rektor, Politechnika Śląska

- Monika Morawiecka, prezes zarządu, PGE Baltica

- Krzysztof Niemiec, wiceprezes zarządu, Track Tec

- Jan Szmidt, rektor, Politechnika Warszawska

- Martyna Sztaba, Syntoil

- Igor Wasilewski, prezes zarządu, PERN

- Wojciech Wolny, prezes zarządu, Grupa Euvic

- Piotr Woźny, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze, prezes zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii

- Rafał Żmijewski, Sales Director, Siemens Digital Industries Software.