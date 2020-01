EFL: 2019 dobrym rokiem dla leasingu IT, w 2020 rynek wrzuci niższy bieg

Z raportu EFL „Jak dzięki nowym technologiom zwiększyć konkurencyjność firmy” dowiadujemy się, że do 2020 roku 7 na 10 przedsiębiorstw na świecie zainwestuje w infrastrukturę techniczną i i zbuduje w swojej organizacji platformy IoT. Zgodnie z danymi dotyczącymi globalnego rynku, liderami wzrostów i wolumenu wydatków pozostaną rynek konsumencki, branża logistyczna, transportowa oraz przemysł.

- Szacuje się, że kulminacyjny punkt adopcji Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) na świecie przypadnie na 2020 rok. Również w tym roku liczba urządzeń, podłączonych do sieci osiągnie nawet 50 mld sztuk. Coraz łatwiejszy dostęp do informacji pozwala tworzyć nowe usługi i modele biznesowe. Trudno znaleźć obecnie branżę, w której IoT i sztuczna inteligencja nie mogłyby odgrywać kluczowej roli. Zadaniem polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców jest odpowiednie wykorzystanie tego dynamicznego rozwoju technologicznego, a rolą leasingodawców jest umożliwienie dostępu do najnowocześniejszych technologii, w zdecydowanej większości wysokobudżetowych, poprzez finansowanie takich inwestycji – mówi Adam Linkiewicz, menadżer ds. rozwoju rynków w EFL.

Raport EFL „Jak dzięki nowym technologiom zwiększyć konkurencyjność firmy” dostarcza informacji na temat adopcji cyfrowej transformacji polskich przedsiębiorstw. Wynika z niego, że wynik deklaratywnego poziomu adopcji rozwiązań cyfrowej transformacji w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej możemy traktować jako przejaw aspiracji krajowych firm i duże zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi.

Młodzi chętniej sięgają po IT

Jak podał Związek Polskiego Leasingu, wartość sprzętu IT sfinansowanego przez firmy leasingowe od stycznia do końca września 2019 roku wyniosła ponad 806 mln zł, co oznacza prawie 16 proc. dynamikę w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Z wewnętrznych danych EFL, który jest jednym z trzech leasingodawców finansujących najwięcej sprzętu IT, wynika, że TOP3 najczęściej leasingowanych środków trwałych z tego segmentu stanowią kolejno komputery przenośne, sprzęt sieciowy oraz oprogramowanie. Wśród mniej popularnych, ale coraz częściej leasingowanych przedmiotów znajdują się również serwery, urządzenia wielofunkcyjne, kasy fiskalne, telefony komórkowe i aparaty cyfrowe.