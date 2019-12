Ekonomiczny poniedziałek: 10 ważnych wydarzeń w branży spożywczej i handlu w 2019 r.

1. Nielegalny ubój krów

Pod koniec stycznia wybuchła afera związana z nielegalnym ubojem krów w zakładzie w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie przetwarzano na mięso chore i padłe krowy. Reporterzy ustalili, że dochodziło do sytuacji, w której to nieuprawnieni pracownicy - a nie weterynarz - przystawiali znak potwierdzający przydatność mięsa do spożycia. Feralna partia wołowiny liczyła 9,5 tony, z czego 7 ton trafiło do kilkudziesięciu punktów w Polsce, a 2,7 tony na eksport do 14 krajów. Z kłopotów polskiej branży wołowej postanowili skorzystać Czesi i Słowacy, którzy przez wiele tygodni nawoływali do bojkotu mięsa z Polski. Więcej w Mięso na wtorek: Polski system bezpieczeństwa żywności pod ostrzałem

2. Hortex złożył wniosek do UOKiK o przejęcie kontroli nad spółką Jurajska

1 lutego 2019 roku zarząd Hortex sp. z o.o. podpisał ze spółką Bewa sp. z o.o. warunkową umowę nabycia udziałów w spółce Jurajska sp. z o.o. Finalizacja transakcji przejęcia uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zarząd Hortex wierzy w ogromny potencjał rynku wody mineralnej, który w Polsce jest wart ponad 4 mld zł i ciągle rośnie. Rozszerzenie portfela produktów napojowych Hortexu o wodę jest strategiczną decyzją.

- Wierzymy w siłę marki Jurajska i jej dalszy dynamiczny rozwój przy wsparciu obecnej załogi, która w ostatnich latach wykonała bardzo dobrą pracę. Wejście w segment wody to dla nas ogromna szansa dalszego zwiększania skali naszej działalności. Współpraca zespołów Hortexu i Jurajskiej przyczyni się do zwiększenia biznesu obydwu grup produktowych – powiedział Paweł Gurgul, Prezes Zarządu Hortex.

Operacyjnie Jurajska sp. z o.o. pozostanie odrębną spółką i stanie się trzecim segmentem działalności Grupy Hortex obok segmenu sokowego (Hortex sp z o.o.) oraz segmentu mrożonkowego (Polski Ogród sp. z o.o.).

3. Ustronianka kupiła Hoop Polska

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW KAN KANIA