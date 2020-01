Ekonomiczny poniedziałek: Branża spożywcza i handel wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju

Rok 2020 przyniesie w tym zakresie jeszcze więcej wyzwań. Podmioty z łańcucha dostaw widzą potrzebę takich działań – i chociaż są one czasem dla firm sporym utrudnieniem, przynoszą szansę na realny udział w zmniejszaniu śladu węglowego, a także na wzrost konkurencyjności m.in. poprzez wdrożenie rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić zużycie wody czy energii elektrycznej i cieplnej.

Działania przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu wpływają również pozytywnie na wizerunek ich marek, dzięki czemu wzrasta szansa, że świadomy konsument, który docenia takie podejście, wybierze ich produkt czy usługę.

Marta Marczak, dyrektor w zespole strategii marki PwC zauważa, że jeszcze do niedawna temat podejmowania przez firmę czy markę działań w obszarze CSR był traktowany przez managerów jako działanie jedynie uzupełniające „właściwą” aktywność marketingową. Jej zdaniem takie myślenie odchodzi w przeszłość. – CSR ewoluuje, nabiera nowego znaczenia, staje się filozofią zrównoważonego biznesu, leżącą u podstaw funkcjonowania firmy, która w swojej działalności mierzy się z ważnymi społecznie wyzwaniami. Nowe rozumienie odpowiedzialności, coraz częściej staje się osią nowoczesnych strategii marketingowych – wyjaśnia Marczuk.

Producenci żywności mierzą się m.in. z wdrażaniem europejskiej dyrektywy związanej z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów oraz drugiej o nazwie "Single Use Plastics".

– Pierwsza z nich jest dyrektywą szeroką, która określa, kto za co jest odpowiedzialny, jeśli chodzi o odzysk i recykling opakowań. A są za to odpowiedzialni producenci, czyli wprowadzający. Trzeba będzie zbudować system w UE, w tym w Polsce, dzięki któremu producenci będą finansowali odzysk i recykling opakowań – będzie to ich odpowiedzialność, ale też będą odpowiadali za edukację – czyli z pieniędzy wpływających do systemu będzie trzeba również edukować konsumentów – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

– Dyrektywa Single Use Plastics mówi natomiast nie tylko o tym, że nie będzie można stosować plastikowych słomek, tacek i innych tego typu rzeczy, ale określa również poziomy zbierania butelek np. PET i poziomy użycia recyklatu – dodaje.

