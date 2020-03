Czy koronawirus pogłębi braki kadrowe w branży spożywczej i handlowej?

Ardanowski: Żywności nie zabraknie. Podmioty przetwórcze dostosowują się do sytuacji

Nowy wirus sprawił, że niektóre przedsiębiorstwa w Polsce tymczasowo zredukowały lub zawiesiły swoją działalność. Na zastoje skarżą się m.in. branża turystyczna, transportowa, lotnicza, eventowa, HoReCa oraz wszelkie inne podmioty nastawione na masową obsługę klientów.

Inaczej jest w sektorze spożywczym i handlowym. Jeszcze przed 4 marca, czyli dniem, w którym potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, konsumenci zwiększyli zakupy środków czystości i produktów o przedłużonym terminie trwałości, takich jak ryż, makaron czy konserwy. Pomimo zapewnień rządu, sklepów oraz producentów spożywczych, że żywności nie zabraknie i ciągłość dostaw jest zapewniona, trend na masowe zakupy nie ustaje.

To, co widać gołym okiem w sklepach, potwierdzają dane Nielsena – między 24 lutym a 3 marca zanotowano znaczące wzrosty dla całego koszyka zakupów, w tym w szczególności środków czystości oraz suchych produktów spożywczych. – W porównaniu do tego samego tygodnia rok wcześniej wzrosła sprzedaż środków czystości: mydła o 66% i papieru toaletowego o 24%. Polacy kupowali również więcej suchych produktów spożywczych: mąki o 84%, ryżu o 95%, makaronu o 65% – podaje Nielsen.

Większe moce produkcyjne

Producenci żywności stają więc na wysokości zadania i zwiększają moce produkcyjne. Profi, producent konserw, pasztetów i dań gotowych w rozmowie z naszą redakcją podkreśla, że od kilkunastu dni odczuwa wyraźne zwiększone zainteresowanie wszystkimi produktami trwałymi, dlatego systematycznie zwiększa możliwości produkcyjne i logistyczne.

– Wzrost popytu nakłada na producentów obowiązek zwiększenia mocy przerobowych, by sprostać zmieniającym się dynamicznie wymogom rynku. Obecna sytuacja to dla nas duże wyzwanie, jednak systematycznie zwiększamy możliwości produkcyjne i logistyczne – mówił nam Paweł Ornatek, prezes zarządu Profi Sp. z o.o.

Pamapol, który również produkuje konserwy, pasztety i dania gotowe także zauważa zwiększone zainteresowanie swoimi produktami. Robert Szataniak, dyrektor marketingu Pamapol wskazuje, że firma codziennie notuje chroniczne zwiększenie zamówień z sieci handlowych.