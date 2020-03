Ekonomiczny poniedziałek: Łańcuch dostaw żywności w obliczu koronawirusa

UNWTO: z powodu koronawirusa światowa turystyka może stracić do 50 mld dol

– Trudno w tej chwili ocenić, jaki faktyczny wpływ na sektor produkcji i przetwórstwa żywności będzie miała epidemia koronawirusa. Jednak już teraz można zidentyfikować niektóre obszary ryzyka. Pierwszy z nich to produkcja i dystrybucja żywności – mówi Andrzej Gantner, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

– Jako PFPŻ ZP zwróciliśmy się do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem o procedury postępowania dla firm produkcyjnych w przypadku stwierdzenia przypadków zarażenia koronawirusem u pracowników. GIS jest w trakcie opracowywania takich procedur.

Andrzej Gantner tłumaczy, że procedury te są niezwykle ważne zarówno ze względu na bezpieczeństwo pracowników i konsumentów, jak i na zapewnienie bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. – Trudno sobie obecnie wyobrazić skutki objęcia kwarantanną znaczącej liczby zakładów czy punktów sprzedaży detalicznej. Może to doprowadzić do rozerwania łańcucha dostaw i problemów z ciągłością dostaw i dostępem do żywności. Innym utrudnieniem i kosztem może być również konieczność poddawania dodatkowym procedurom bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych lub zapakowanych już produktów – mówi ekspert.

Podkreśla, że od strony ekonomicznej, taka sytuacja może spowodować olbrzymie straty firm żywnościowych, a w branżach produktów o krótkich terminach przydatności do spożycia doprowadzi również do strat surowca i produktów, które ulegną przeterminowaniu.

Dodaje, że innym obszarem ryzyka jest eksport. – Jak widać na przykładzie Włoch, epidemia może spowodować poważne problemy z eksportem żywności. Niektóre kraje już domagają się od włoskich producentów np. dodatkowych certyfikatów bezpieczeństwa. Na taką sytuację powinni być też przygotowani polscy producenci. Jednak bez odpowiednich procedur trudno mówić o jakiejkolwiek dodatkowej certyfikacji. Epidemia może więc doprowadzić do poważnych zakłóceń w ciągłości transportu, czy też do utrudnień w dostępie do niektórych rejonów objętych kwarantanną – zauważa Gantner.

Tłumaczy, że eksport żywności stanowi ponad 30% całej produkcji sprzedanej sektora żywnościowego. Jego ograniczenie lub zatrzymanie niewątpliwie będzie miało bardzo poważne konsekwencje dla polskiej gospodarki.