Japonia: Dobre perspektywy dla polskich producentów żywności

– Dla dalszego rozwoju współpracy handlowej z Japonią duże znaczenie ma realizacja umowy o partnerstwie gospodarczym z Unią Europejską, Umowa zakłada stworzenie strefy wolnego handlu. Przez stopniowe znoszenie ceł we wzajemnym handlu, daje również dostęp do japońskiego rynku zamówień publicznych i upraszcza procedury celne – mówi Grażyna Ciurzyńska.

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (EPA) weszła w życie 1 lutego 2019 roku. Dzięki zapisom obniżającym cła na wiele produktów rolno-spożywczych, polskie firmy produkujące i przetwarzające żywność zyskały szansę na większą współpracę handlową z tym dalekim, azjatyckim krajem.

20 i 21 stycznia br. premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą w Tokio, gdzie spotkał się z premierem Japonii Shinzo Abe. Rozmowy szefów rządów dotyczyły m.in. współpracy gospodarczej.

– Polska, wchodząc na wyższy poziom rozwoju gospodarczego, będzie potrzebowała tak dobrego partnera, jakim jest Japonia – mówił po spotkaniu z premierem Japonii Shinzo Abe w Tokio premier Mateusz Morawiecki.

Premier poinformował również, że podczas wizyty odbył szereg rozmów z przedstawicielami japońskiego biznesu. Podkreślił, że firmy, które są w Polsce obecne od 20-30 lat, zwiększają inwestycje, a współpraca i wymiana handlowa między Polską a Japonią "rośnie w tempie dwucyfrowym".

Perspektywy szerszej współpracy z Japonią dotyczą również polskiego sektora rolno-spożywczego. Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności podkreśla, że rynek japoński to fantastyczna szansa dla polskich producentów żywności. – Po pierwsze dlatego, że jest to w miarę duży rynek, poza tym bogaty i co najważniejsze – jest nakierowany na kupowanie żywności wysokiej jakości. Japończycy podkreślają, że są bardzo zainteresowani produktami o bardzo dużym poziomie bezpieczeństwa, w tym żywnością ekologiczną – tłumaczy Gantner.

W Japonii mają szanse m.in. polskie owoce, słodycze oraz alkohole. Na japońskim rynku bywa też obecne polskie mięso, chociaż nieregularnie z powodu czasowego występowania w Polsce ptasiej grypy i ASF.