Ekonomiczny poniedziałek: Ustawa o przewadze kontraktowej pomaga chronić dostawców

Jak Pan ocenia rynek FMCG po wejściu w życie ustawy o przewadze kontraktowej?

Ustawa o przewadze kontraktowej obowiązuje już dwa lata. Weszła w życie po sygnałach, że rynek FMCG, a zwłaszcza sieci handlowe stosują różne nieuczciwe praktyki, opłaty półkowe. I rzeczywiście różne sygnały do nas napływały. To, co było zaskakujące dla nas to to, że skarżyli się głównie producenci rolni nie na sieci handlowe, ale na zakłady przetwórcze kupujące takie produkty jak jabłka, owoce miękkie, buraki cukrowe, marchew. Dlatego należało zająć się w pierwszej kolejności takimi sprawami.

Przez pierwszy rok, aż do dzisiaj, prowadziliśmy tego typu sprawy, czyli na tym pierwszym etapie – od producenta albo od pośrednika do dalszego producenta, czyli przetwórcy. To było sześć spraw – aktualnie zamkniętych decyzjami prezesa UOKiK dotyczące tych właśnie dziedzin, czyli producentów cukru, wytwórców skondensowanego soku jabłkowego czy też przypraw z marchwi.

Pięć z nich zakończyła się polubownie – przedsiębiorcy, którym stawialiśmy zarzuty, zaproponowali m.in. zapłatę zaległych należności dla swoich dostawców, doprecyzowanie umów np. odnośnie ceny. Pojawiły się w umowach ceny albo regulacje, dzięki którym można cenę obliczyć, czego wcześniej nie było. Pojawiły się też inne doprecyzowania, które pozwalają dostawcom czuć się pewniej i dzięki którym zyskali lepszą pozycję.

W tym okresie staraliśmy się też edukować, udzielać dużo wywiadów. Ostatnia sprawa zakończyła się dużą karą finansową, ponieważ przedsiębiorca – jeden z dużych wytwórców soku skoncentrowanego, nie współpracował z nami.

Po tym okresie – z jednej strony edukacyjnym i polubownym – zaczęło do nas napływać więcej skarg na sieci handlowe, czasami też od tych przedsiębiorców, których wcześniej dotyczyły postępowania. Oni dostrzegli tę ustawę i zauważyli w swoich umowach np. możliwość zerwania umowy, odmowy przyjęcia towaru bez uzasadnienia, co narażało ich na straty, niejasny sposób ustalania cen. Ostatecznie nie wiedzieli ile zarobią, czy cokolwiek zarobią. Oprócz tego w umowach były m.in. wymuszone rabaty, przelewy, które dostawcy musieli dokonywać, żeby zostać w sieci handlowej.