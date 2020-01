Ekspert: dynamika sprzedaży w grudniu nieco poniżej oczekiwań

GUS poinformował w czwartek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2019 r. wzrosła o 5,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14,1 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 7,5 proc. rdr.

"Dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła w grudniu z 5,2 do 5,7 proc. rok do roku, nieco poniżej rynkowych prognoz (6,6 proc.)" - stwierdził ekonomista ING Jakub Rybicki. Dodał, że zaskoczenia w grudniu zwykle związane są z problemem oszacowania wydatków świątecznych.

Ekonomista napisał, że dane wskazują na stosunkowo wysoką konsumpcje dóbr RTV i AGD: 11,9 proc. rok do roku. "Słabiej prezentowała się natomiast dynamika sprzedaży w kategorii pozostałe: wzrost z -1,7 do 0,4 proc. rok do roku." Rybacki dodał, że ta kategoria zawiera dobra, które często są prezentami świątecznymi, np. zabawki dziecięce czy biżuteria.

Ekonomista ING uznał, że w nadchodzących miesiącach spodziewa się utrzymania wyższej dynamiki sprzedaży detalicznej. "Podwyżka płac minimalnej i generalnie wysokie tempo wzrostu dochodów mniej zamożnych gospodarstw domowych powinno wspierać wydatki konsumpcyjne w pierwszym kwartale - napisał Rybacki.

"Z drugiej strony w dalszym horyzoncie poprawę hamować będzie wysoka inflacja" - stwierdził ekonomista. Dodał, że wzrost CPI będzie zaniżać realny wzrost wynagrodzeń pozostałych gospodarstw, co będzie miało negatywny wpływ na wzrost konsumpcji i PKB w 2020 r.