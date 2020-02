Ekspert: Nasza gospodarka coraz mniej zależna od importu

View this post on Instagram

Maspex od stycznia br. współpracuje z Nestlé Waters w zakresie partnerstwa dystrybucyjnego i produkcyjnego w celu obecności marki Nestea na rynku polskim. Maspex współpracuje z Nestlé Waters także w zakresie dystrybucji produktów na innych rynkach. . @nesteapolska #nestea #maspex #nestle #nestlewaters #icetea #herbaty #tea #napoje #beverages #drink #portalspozywczy