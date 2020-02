Ekspert: piątkowe dane o PKB będą miały wpływ na zachowania firm oraz gospodarstw domowych

View this post on Instagram

Według raportu Kondrat Wina Wybrane w 2019 zwiększyła się sprzedaż win w Polsce o 15% w porównaniu z 2018. Największą popularnością cieszą się czerwone wina wytrawne, które stanowią 52% wszystkich sprzedanych win w 2019 roku. @kondrat_wina_wybrane #wino #winnica #marekkondrat #winakondrat #wina #wine #zakupy #sprzedazwina #winoczerwone #prosecco #winobiale #zakupy #konsumenci #wine #branzaspozywcza #portalspożywczy #horeca