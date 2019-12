Ekspert: Przy mniejszym popycie spada liczba wakatów

– Sytuacja na rynku pracy zaczyna się powoli stabilizować. Pierwsze trzy kwartały bieżącego roku nadal były okresem tworzenia bardzo wielu miejsc pracy przy rekordowo niskich wskazaniach bezrobocia. Przez pierwsze 9 miesięcy powstało ponad 560 tysięcy nowych etatów, co jest wynikiem o 5,5 proc. niższym niż przed rokiem. Należy jednak pamiętać, że to właśnie ubiegły rok był rekordowy dla popytu na polskim rynku pracy. Stymulował go wzrost gospodarczy, którego dynamika przekraczała wówczas 5 proc. Porównując obecne dane do analogicznego okresu w 2017 roku widać wzrost liczby nowych miejsc pracy o 1,6 proc. – komentuje Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wakaty wśród niewykwalifikowanych kadr

– Liczba wakatów w Polsce sięga obecnie 148,6 tysiąca, co stanowi wynik o 5,4 proc. niższy niż przed rokiem. Oznacza to, że napięcia na rynku pracy maleją wraz ze stygnącym popytem. Oczywiście nadal możemy wyróżnić cztery gałęzie gospodarki, które odczuwają najsilniej deficyty kadrowe. W przemyśle, budownictwie, handlu i logistyce skumulowanych jest obecnie niemal 63 proc. wszystkich wakatów. Największe trudności rekrutacyjne doświadczane są w dużych firmach, z których ponad 45 proc. deklaruje nieobsadzone miejsca pracy. Największe niedobory kadrowe występują wśród robotników, operatorów maszyn i prac prostych. To właśnie te profesje odpowiadają za 49,5 proc. wszystkich wakatów w Polsce – dodaje Andrzej Kubisiak.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Obszary badawcze PIE to przede wszystkim handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski.