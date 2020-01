Ekspert: Rosja za kilka lat będzie realną konkurencją dla polskich producentów

Sebastian Sadowski-Romanov wskazuje, że pierwsze wzmianki o rozwoju przemysłu rolnego w Rosji sięgają 2010 roku.

- W 2013 r. na targach Polagra z dużym zaskoczeniem słuchałem informacji zastępcy ministra rolnictwa Rosji, który mówił o zmianie kierunku. Rosja miała zostać eksporterem, a nie jak do tej pory importerem żywności. Dane za 2011 rok wykazywały import mięsa drobiowego do Rosji w wysokości 1,3 miliarda ton. W roku 2012 import ten wynosił jedynie 300 milionów ton. Oznacza to, że wewnętrzna produkcja w przeciągu roku wyniosła około miliarda ton - dodaje.

Sadowski-Romanov przypomina, że po zamknięciu się na wyroby z Unii Europejskiej Rosja wydzieliła duże środki pomocowe i uruchomiła programy dofinansowania produkcji w sektorze rolnym.

- Możemy zakładać z dużą pewnością iż Rosja przy swoim potencjale wytwórczym za kilka lat będzie stanowić realną konkurencję dla polskich producentów - dodał.

Prezesa Itro zapytaliśmy także o możliwe konsekwencje grypy ptaków dla eksportu polskiego drobiu.

- Ceny produktów na rynki koncesjonowane są zwykle wyższe z powodu ograniczonego dostępu do tych rynków dla konkurencji. Jednak kiedy mamy do czynienia z zamknięciem takich rynków, marża firmy na tym ucierpi. Jednocześnie na rynku wewnętrznym pojawia się dodatkowy towar, co może doprowadzić do spadku cen. Marżowość danej firmy może być wówczas wystawiona na podwójny spadek rentowności. Hongkong jako hub handlowy dla firm nie mających koncesji na sprzedaż bezpośrednio do Chin zabiera nadwyżkę marży dla siebie. Niezależną od tego kwestią są niepokoje polityczne, które mogą doprowadzić do utrudnień w wymianie handlowej - ocenia Sadowski-Romanov.