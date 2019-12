Ekspert: Spowolnienie inwestycji może odjąć od dynamiki PKB w 2020 r. ok. 1,5-2 pkt. proc.

"Głównym czynnikiem, który wpłynie w przyszłym roku na tempo spowolnienia gospodarczego to inwestycje samorządów. One mogą odjąć od dynamiki wzrostu między 1,5-2 pkt. proc., jeśli chodzi o PKB. To jest bardzo dużo. To więcej niż wpływ na wzrost gospodarczy słabszego popytu wewnętrznego" - ocenił Borys.

"Cykl inwestycji samorządowych de facto decyduje o dynamice PKB w ostatnich dwóch cyklach koniunkturalnych - w poprzednim i w tym jest decydującym czynnikiem" - dodał.