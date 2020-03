Emilewicz: apelujemy o umiar. Firmy spożywcze mogą zwiększyć produkcję, jeżeli jest taka potrzeba

- Obdzwoniłam producentów żywności polskich. Przypomnijmy, produkcja żywności to jest nasza podstawowa gałąź gospodarcza. I wszyscy zapewnili mnie, że produkują na ok. 80% swoich mocy produkcyjnych. Mogą zwiększyć produkcję, jeżeli jest taka potrzeba, zatem naprawdę apelujemy o umiar. Nie mamy dzisiaj potrzeby tłoczyć się w kasach. To nie jest najbezpieczniejsze miejsce. Jedzenia naprawdę nie zabraknie. Prosimy o roztropne zachowania - mówi Jadwiga Emilewicz.

Minister podkreśla, że na razie nie ma takiej potrzeby aby zamykać lokale gastronomiczne. - Dzisiaj w Polsce nie ma, abyśmy zamykali tego typu miejsca, biorąc pod uwagę ilość przypadków i sposób rozprzestrzeniania się - dodaje.

- Chociaż, tak jak mówimy. Rekomendujemy – to nie jest czas na spotykanie się. Nie traktujmy kwarantanny, nie traktujemy tej przerwy w zajęciach szkolnych jako czasu do spędzania… do tego, aby spędzać czas towarzysko, w kinach czy w teatrach. Naprawdę zostańmy w domach - apeluje Emilewicz.