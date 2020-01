Emilewicz szacuje, że PKB w 2019 r. wyniesie ok. 4,2 proc.

W środę Główny Urząd Statystyczny ma podać wstępny szacunek PKB za 2019 r.

"Myślę, że on będzie zgodny z naszymi przewidywaniami - przypomnę, ok. 4,2 proc." - oceniła we wtorek szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz, pytana przez dziennikarzy jakiego odczytu PKB się spodziewa. Dodała, że to więcej niż wynosiły ostrożne szacunki na początku 2019 r.

"To oznacza, że Polska znalazła się w momencie stabilnego rozwoju" - podkreśliła.

Emilewicz powiedziała, że za nami lata bardzo dużego wzrostu. "W tej chwili, nie bałabym się użyć słowa "stabilizacja" jako tego, które najlepiej opisuje stan polskiej gospodarki" - zaznaczyła.

Jak podkreśliła, aby te dobre dane po kolejnych kwartałach i kolejnych latach mogły się utrzymać "będziemy stawiać w najbliższym czasie" na wsparcie polskich przedsiębiorców w aktywności eksportowej i inwestycjach zagranicznych. Będą temu służyć, jak powiedziała, m.in fora gospodarcze - jak np. mające się odbyć w poniedziałek polsko-francuskie forum przemysłu przyszłości.