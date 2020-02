Emilewicz zapowiada zmiany w przepisach dot. Polskiej Strefy Inwestycji

Emilewicz podczas spotkania zorganizowanego w czwartek przez Krakowski Park Technologiczny (KPT) oceniła, że Polska Strefa Inwestycji po niespełna roku działania sprawdziła się i przynosi wymierne efekty. "Mamy bardzo dużo tego, na czym bardzo nam zależało - czyli tego, aby inwestorzy korzystający z przywilejów strefowych pojawiali się na terenach, które dotychczas nie były objęte strefą" - zaznaczyła.

Jak mówiła, efekty działalności Polskiej Strefy Inwestycji są na bieżąco monitorowane, a resort rozwoju pracuje nad zmianą przepisów dotyczących inwestycji. "Przygotowujemy pewne korekty, zarówno w zakresie wielkości inwestycji oraz benefitów podatkowych, na jakie będą mogli liczyć inwestorzy, a także jeszcze większego ściśnienia kryterium zatrudnienia w zakresie reinwestowania. Dziś wiemy, że po pierwsze ręce do pracy są coraz większym wyzwaniem dla inwestorów, a po drugie - to są często inwestycje w automatyzację, robotyzację" - zapowiedziała minister.

Dodała, że propozycje nowych kryteriów inwestycji są już po uzgodnieniach z Ministerstwem Finansów.

Emilewicz pytana przez PAP, kiedy nowe przepisy mogą wejść w życia, odpowiedziała: "Chcielibyśmy w przyszłym tygodniu wpisać ustawę do wykazu prac Rady Ministrów, do czerwca przeprowadzić projekt ścieżką rządową i później już przez parlament. W pełni bezpiecznie mogę powiedzieć, że to będzie 1 stycznia przyszłego roku, a być może uda nam się to rozbić jeszcze w ciągu tego roku" - oceniła.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział podczas konferencji, że inwestycje generowane przez Polską Strefę Inwestycji są "przestrzenią ważną nie tylko z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki, ale także z punktu widzenia polskiej nauki". "To jest przestrzeń, która w większości wypełniona jest inwestycjami bardzo innowacyjnymi. Od czterech lat wraz z panią minister Emilewicz konsekwentnie budujemy kolejne przęsła, pomosty pomiędzy nauką a biznesem" - podkreślił.

Podczas konferencji, która odbyła się w krakowskiej Nowej Hucie, Krakowski Park Technologiczny podsumował ubiegły rok i wręczył nagrody firmom oraz gminom, które przyczyniły się do rozwoju Małopolski w ubiegłym roku w czterech kategoriach. W kategorii "Pionier w gminie" nagrodzono firmę ECUmaster, "Największa inwestycja" - firmę Orlen, "Odważny mikroprzedsiębiorca" - firmę MarDruk, "najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne" - gminę Babice.