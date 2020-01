ETO: Satelity mogą monitorować rolnictwo, ale trzeba z nich korzystać

Unijni kontrolerzy sprawdzili, czy Komisja Europejska i państwa członkowskie wystarczająco skorzystały z nowych technologii, takich jak unijne satelity, w zarządzaniu i kontrolowaniu unijnej polityki rolnej.

Agencje płatnicze w państwach członkowskich od 2018 r. mogą korzystać z danych pochodzących z satelitów Sentinel programu Copernicus bądź danych uzyskiwanych za pomocą innych nowych technologii, takich jak zdjęcia geotagowane czy drony, aby oceniać przestrzeganie przez rolników zasad WPR. Technologie umożliwiają m.in. identyfikowanie upraw i monitorowanie działań, jak orka czy zbieranie plonów, pozwalają też na kontrolę tego czy rolnicy spełniają wymogi środowiskowe i klimatyczne zakładane przez UE. Chodzi o wszelką działalność, na jaką rolnicy otrzymują dofinansowanie z UE.

Jednak według raportu ETO, chociaż KE czynnie promowała i wspierała korzystanie z nowych technologii obrazowania, to nie były one w wystarczającym stopniu wykorzystane. W maju 2018 r. monitorowanie rolników rozpoczęła pierwsza agencja z Włoch (na razie w jednej prowincji w regionie Apulia). Rok później na skorzystanie z nowych technologii zdecydowało się 15 kolejnych agencji, w tym m.in. z Belgii, Danii i Hiszpanii. W tym roku zamierza do nich dołączyć kolejne 13 agencji z ośmiu krajów UE.

To wciąż mało, a unijni kontrolerzy uważają, że technologie obrazowania powinny być wykorzystywane w większym stopniu. Tym bardziej, że - jak zapewniają urzędnicy - wykorzystywanie takich technologii jak satelity mogłoby być przełomowe w zarządzaniu wspólną politykę rolną.

Co prawda w ramach WPR już wcześniej wykorzystywano obrazy satelitarne lub lotnicze w celu kontroli rolnictwa. Wcześniej jednak zdjęcia nie były na tyle dobre jakościowo, żeby na ich podstawie móc zweryfikować działalność prowadzoną w gospodarstwach rolnych.