EUR/PLN będzie się stabilizować, rentowności SPW osiągnęły poziom równowagi

View this post on Instagram

Rynek minimarketów w Polsce zdominowały dwie sieci: Dino i Delikatesy Centrum. To koncepty o różnych strategiach 🛒 przeczytaj o tym w dzisiejszym artykule z cyklu #handlowyczwartek👍 . #handel #dino #delikatesy @centrumdelikatesy #dinosupermarket #sklepdino #delikatesycentrum #minimarket #supermarket #supermarkety #handel #retail #polishretail #polskihandel #dlahandlu #linkwbio