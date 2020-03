Europa nie jest gotowa na pełną pracę zdalną m.in. przemysł wytwórczy, handel, czy HoReCa

Czytaj też: "Koronawirus: Firmy przechodzą na pracę zdalną. Jakie wyzwania czekają pracodawców?"

Sześciu na dziesięciu obywateli UE na przestrzeni 2018 r. nie przepracowało zdalnie ani jednego dnia - wynika z danych Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Na terytorium Włoch, gdzie rząd próbuje wprowadzić pierwszą na świecie ogólnokrajową kwarantannę, 67 proc. siły roboczej wskazało, że nigdy nie pracowało z domu. Poniżej jednej czwartej gospodarstw domowych posiada zaś dostęp do internetu światłowodowego.

We wtorek w całym kraju weszły w życie bardzo restrykcyjne przepisy w celu zahamowania ekspansji koronawirusa. Radykalnie ograniczono możliwość poruszania się po terytorium Włoch wyłącznie do potrzeb wynikających z pracy, zdrowia i innych najpilniejszych wymogów, w tym także robienia zakupów.

Inne europejskie kraje są zaś znacznie bardziej zależne na pracy, która wymaga obecności w placówkach. Wytwórstwo odpowiada za prawię połowę całej niemieckiej produkcji. Oznacza to, że działającym w kraju firmom będzie niezwykle trudno wprowadzić pracę zdalną, niekiedy będzie to zaś niemożliwe.

W Wielkiej Brytanii, gdzie produkcja przemysłowa to ok. 10 proc. gospodarki, praca z domu jest znaczne bardziej rozpowszechniona - wskazał Bloomberg.

Zdaniem agencji kolejną kwestią jest infrastruktura. Kraje, w których występuje obecnie niższy poziom rozpowszechnienia łącz światłowodowych mogą mieć trudności z utrzymaniem produktywności kadr pracujących z domu. Obecnie najbardziej opóźnionymi członkami UE pod tym względem są Niemcy i Włochy.

Same firmy także muszą zapewnić pracownikom odpowiednie warunki techniczne. Około dwie trzecie firm zapewnia pracownikom urządzenia mobilne, laptopy, tablety i inne sprzęty - wynika z raportu Eurostatu. Dane dot. jednak jedynie firm zatrudniających co najmniej 10 osób, podczas gdy ok. 90 proc. spółek w Europie jest mniejszych.

Ekonomistka Bloomberga Maeva Cousin zaznaczyła, że przejście na pracę zdalną będzie najprawdopodobniej niemożliwe dla ok. 17 proc. Europejczyków zatrudnionych w przemyśle wytwórczym, 7 proc. pracujących w budownictwie, kolejnych 14 proc. w handlu i 5 proc. należących do obsługi hoteli i restauracji.