EY: Rynek żywności i napojów pod znacznym wpływem koronawirusa

Jak firmy starają się radzić sobie z problemem dostaw i realizacji zamówień? Można szacować, że sektor e-commerce zyska dzięki wzmożonym zamówieniom?

ŁW: Konsumenci przebywający w domu przyczynili się do znacznego wzrostu zamówień online na świeżą żywność, artykuły spożywcze (zwłaszcza produkty zdrowotne i higieny osobistej) oraz artykuły konsumpcyjne. Skorzystały na tym te sklepy i sieci, które umożliwiają swoim klientom zamówienia przez internet i dostawę do domu. Spowodowało to jednak znaczne wydłużenie terminów dostaw, w niektórych dniach aż do 1 tygodnia od złożenia zamówienia. Internetowe usługi zdrowotne i edukacyjne oraz gry mobilne również przeżywają boom.

DP-S: Firmy zajmujące się opieką zdrowotną i dostawami żywności coraz częściej wykorzystują rosnący popyt na usługi domowe przy użyciu technologii AI i rozwiązań do bezdotykowego dostarczania towarów. Chińskie firmy technologiczne opracowały zautomatyzowane technologie dostarczania „bezkontaktowego” zamówień, rozpylania środków dezynfekujących i wykonywania podstawowej diagnostyki przy wykorzystaniu dronów czy robotów, aby zminimalizować ryzyko zakażenia krzyżowego.

Jak COVID-19 może wpłynąć na poszczególne sektory rynku spożywczego?

DP-S: Większość graczy na rynku spożywczym spodziewa się, że pandemia koronawirusa wpłynie negatywnie na ich przychody i wzrosty w I i II kwartale 2020 r. Oczekuje się jednak, że ten wpływ będzie krótkotrwały, ponieważ wielu przetwórców żywności wznowiło działalność (choć przy zmniejszonej wydajności) w swoich zakładach produkcyjnych w Chinach. Przetwórcy i producenci żywności oczekują ponownego wzrostu konsumpcji w Chinach. Import białek zwierzęcych z Chin zaczął nabierać tempa pomimo trwającej epidemii koronawirusa.

ŁW: W przypadku Polski i Europy koronawirus zadziałał mocno wzrostowo na producentów żywności trwałej i artykułów higieny osobistej, poprzez wzmożony, częściowo paniczny wzrost zakupów na zapas. Takie zakupy będą skutkowały spadkiem sprzedaży w okresie "post wirusowym". Przewidujemy jednakże wartościowy i ilościowy wzrost sprzedaży artykułów FMCG w porównaniu do I i II kwartału 2019.