Faktury za paliwo rolnicze trzeba złożyć do 2 marca

Rolnicy, którzy chcą odzyskać część podatku akcyzowego od zakupu oleju napędowego, do 3 marca muszą złożyć do wójta odpowiedni wniosek wraz z fakturami za zakup paliwa zużytego do produkcji rolnej - przypomniana resort rolnictwa.