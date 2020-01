FedEx Express zainwestuje 30 mln euro

W latach 2020-2022, firma planuje zainwestować 20 mln euro w HUB zlokalizowany na lotnisku Paris-Charles-de-Gaulle, w ramach którego powstanie nowy obiekt przeznaczony do obsługi ciężkich ładunków wraz z wyposażeniem ramp. Kolejne 10 mln euro zostanie zainwestowanych w latach 2020-2021 w modernizację lokalizacji i ich wyposażenia w całym kraju, w tym w nowych obiektach w okolicach Tuluzy oraz modernizację systemów sortowania paczek w Lille oraz Valence.

– FedEx pojawił się na francuskim rynku 35 lat temu i od tego czasu rozbudował lokalny zespół do 9 tys. ludzi – powiedział Rajesh Subramaniam, prezes i COO FedEx Corp., podczas szczytu Choose France. – Wybraliśmy Francję na gospodarza naszego europejskiego HUB, największego obsługującego połączenia lotnicze poza USA, i w dalszym ciągu inwestujemy w nasze operacje we Francji. Naszą działalność w całym kraju zaplanowaliśmy tak, by jak najlepiej spełnić oczekiwania klientów działających we Francji i na całym świecie. Nasze nowe inwestycje przyczynią się do unowocześnienia naszych lokalizacji i zapewnienia jeszcze lepszych warunków naszym pracownikom, przybliżając nas do operacyjnej doskonałości i świadczenia naszym klientom znakomitej jakości usług, wspierających ich europejską i globalną ekspansję – dodaje.

W ostatnich latach FedEx dokonał znaczących inwestycji we Francji. Ogłoszona w 2016 r. rozbudowa centrum logistycznego na paryskim lotnisku Charles de Gaulle zostanie ukończona w maju br. Projekt zakłada realizację planów kapitałowych na poziomie 200 mln euro oraz najem na okres 30 lat. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii sortowania, będzie to jedno z najbardziej zaawansowanych hubów logistycznych świata.

Ponadto, przejęta przez FedEx w 2016 r. spółka TNT Express przeznaczyła 31 mln euro na otwarcie trzech obiektów w rejonie Paryża, oferujących strategiczną infrastrukturę drogową i lotniczą: w Tremblay-en-France, Wissous oraz Gennevilliers.

W ramach dostaw samolotów, FedEx od wielu lat współpracuje z ATR. W ramach wdrażanej w firmie strategii modernizacji floty, w 2017 FedEx sfinalizował umowę na zakup 30 maszyn ATR 72-600F z opcją nabycia kolejnych 20 samolotów tego typu. Realizacja pierwszej dostawy maszyn produkowanych w Tuluzie, planowana jest jeszcze w 2020 r.