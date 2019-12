FedEx oferuje polskim klientom e-commerce punkty odbioru przesyłek w ramach nowej usługi

Usługa FedEx Direct2Retail daje klientom e-sklepów możliwość zamówienia przesyłki do jednego z ponad 600 salonów prasowych Kolportera, rozmieszczonych na terenie całej Polski. Nowe rozwiązanie zapewnia wygodę i elastyczność zarówno biznesom jak i klientom indywidualnym oraz umożliwi odbiór przesyłek w bezpiecznym i wskazanym przez odbiorcę punkcie. Usługa obejmuje przesyłki o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 30x40x50 cm. Paczka dostarczona do wybranej lokalizacji Kolportera poczeka na odbiór cztery dni robocze, a o jej doręczeniu klient może zostać powiadomiony za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym wiadomości e-mail i SMS. Każdy z punktów obsłuży również pobrania gotówkowe do 3 tys. zł.

Dostawcą rozwiązań technologicznych, leżących u podstaw nowej usługi jest firma Sendit – polska spółka specjalizująca się w systemach technologicznych dla sektora e-commerce.

„Mali sprzedawcy internetowi to zwykle przedsiębiorcy z krwi i kości, a oś ich biznesów stanowi wyjątkowy produkt. Jako partner logistyczny, wspieramy naszych klientów doświadczeniem zebranym przez dekady działalności i szeroką siecią połączeń” – mówi Mariusz Mik, VP Ground Operations Eastern Europe w FedEx Express. „Jesteśmy dumni ze współpracy z Kolporterem, w ramach której możemy wspierać polskie e-biznesy, zapewniając im wysokiej jakości usługi, dzięki którym klienci chętnie będą do nich wracać” – dodaje.

„Naszą ofertę produktów i usług rozwijamy zawsze zgodnie z oczekiwaniami klientów. Jestem przekonany, że efekty współpracy pomiędzy Kolporterem, FedEx Express a Sendit zostaną przez nich bardzo dobrze ocenione,” komentuje Robert Szczepaniak, dyrektor marketingu Kolportera.

„Wieloletnie doświadczenie w sektorze e-commerce pozwoliło nam stworzyć kompleksowe rozwiązanie technologiczne, odpowiadające potrzebom wszystkich stron. Klientom e-sklepów oferujemy wygodną mapę wyboru punktów odbioru, nadawcom - szereg automatycznych narzędzi, a operatorom usługi zapewniamy kompletne oprogramowanie i wsparcie technologiczne” – dodaje Wojciech Kliber, Wiceprezes Zarządu Sendit S.A. – jednego z największych pośredników usług kurierskich w Polsce.