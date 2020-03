Firmy rodzinne mogą przejmować przedsiębiorstwa z Niemiec

Po to, by zachęcić polskich przedsiębiorców do przejmowania firm w Niemczech, w środę 11 marca Ministerstwo Rozwoju, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, organizuje konferencję "Fuzje i przejęcia w Niemczech szansą na ekspansję polskich firm". Wezmą w niej udział m.in. eksperci Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu, a także firmy, które działają na zagranicznych rynkach.

Wiceszef departamentu handlu i współpracy międzynarodowej w resorcie rozwoju uważa, że przejmowanie niemieckich przedsiębiorstw jest dla polskich małych i średnich firm rodzinnych szansą przebicia się na nowe rynki. "Zachęcamy naszych przedsiębiorców do udziału w konferencji" - powiedział.

Przekonywał, że nawet za relatywnie niewielką kwotę można przejąć w Niemczech firmę gwarantującą wiedzę, kontakty, markę - "taką, która jest rozpoznawana przez konsumentów zachodnich, a pod którą polski przedsiębiorca może produkować swoje dobra". Podał przykład warsztatów rzemieślniczych. Wskazał też, że niemiecka gospodarka opiera się na wiedzy i umiejętnościach technicznych często niewielkich zakładów rodzinnych. "Stwarza to szansę dla polskich firm, które są już włączone w łańcuchy wartości, na przejęcie np. swoich niemieckich kontrahentów" - powiedział.

Przedsiębiorcy niemieccy, jak wyjaśnił, zmagają się z problemem sukcesji. "Pokolenie czempionów niemieckiego kapitalizmu odchodzi powoli na emeryturę i często nie ma następców, a są to firmy z bogatym know-how, siecią kontaktów, brandem" - podkreślił. Przejmowanie takich przedsiębiorstw to dla polskich firm rodzinnych, które coraz śmielej myślą o ekspansji zagranicznej, szansa na pozyskanie nowych rynków, dotarcie do konsumentów pod markami, które są dla nich znane. "W ten sposób mogą uzyskać wyższą marżę na swoje produkty" - zaznaczył.

Siemaszko zwrócił uwagę, że firma po osiągnięciu "ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim myśli o ekspansji zagranicznej poprzez eksport", który jest najprostszą formą wejścia na rynki zagraniczne. Firmy decydujące się na ten krok są jednak często mniej znane konsumentom zachodnim; produkują więc na potrzeby innych, większych marek, przy niższych marżach - tłumaczył.