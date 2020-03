Firmy transportowe w najgorszej sytuacji od 5 lat, firmy handlowe mają lepsze nastroje

Główny indeks Barometru EFL na I kwartał 2020 roku wyniósł 49,9 pkt., czyli był o 0,2 pkt. proc. wyższy niż w IV kwartale 2019 r. Po raz trzeci w historii pomiarów (od stycznia 2015 roku) wartość wskaźnika nie osiągnęła granicy 50 pkt, co świadczy o utrzymywaniu się pesymistycznych nastrojów wśród MŚP. Wszystkie dotychczasowe sytuacje, w których Barometr wyniósł mniej niż 50 pkt. miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu pomiarów.

Mniej zamówień w transporcie

Firmy transportowe oceniły swoją sytuacją najsłabiej wśród wszystkich badanych branż. Ich subindeks wyniósł tylko 46,1 pkt., czyli o 4,9 pkt. mniej niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Jest to najsłabszy wynik dla transportu w historii pomiaru (czyli od stycznia 2015 roku). Na taki rezultat zapracowały przede wszystkim prognozy dotyczące sprzedaży. Blisko 19 proc. firm transportowych liczy na wzrost zamówień, podczas gdy kwartał wcześniej ten odsetek wyniósł prawie 29 proc. Słabsze odczyty kwartał do kwartału zostały odnotowane także w obszarze finansowania zewnętrznego (8,8 proc. vs. 16,3 proc.) oraz płynności finansowej (8,8 proc. vs. 16,3 proc). Lepiej zapowiadają się natomiast inwestycje – ich wzrostu oczekuje dwa razy więcej przedsiębiorstw transportowych (39,1 proc. vs. 18,2 proc. w IV kw. 2019).

Firmy budowlane wznoszą kolejne piętra

W I kwartale br. subindeks dla branży budowlanej wyniósł 57,1 pkt., czyli o 2 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. Jest to najwyższy odczyt branżowy w tym kwartale, jednak pozostaje daleko od rekordowego wyniku z IV kwartału 2017 roku (66,7 pkt.). Na dobry wynik wpływ miały oceny dotyczące inwestycji i sprzedaży. 40 proc. firm budowlanych spodziewa się więcej inwestować, a 36 proc. wzrostu obrotów. W ostatnim kwartale 2019 roku było to odpowiednio 17 proc. i 29 proc.

Firmy handlowe ruszają z inwestycjami

W I kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla handlu wyniósł 52 pkt. Jest to wynik lepszy niż w poprzednim kwartale (+5 pkt.). Tutaj, na głównym wskaźniku zaważyły lepsze niż kwartał wcześniej prognozy dotyczące przede wszystkim inwestycji. 37,5 proc. przedsiębiorstw handlowych spodziewa się więcej inwestować, podczas gdy pod koniec 2019 roku taki zamiar zgłosiła tylko co dziesiąta firma. Nieco więcej niż kwartał wcześniej przedstawicieli branży handlowej spodziewa się wzrostu zamówień – 29,2 proc. vs. 25,8 proc.