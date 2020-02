FM Logistic w Panattoni Park Poznań VII

To 15 obiekt firmy tego typu w Polsce. FM Logistic zagospodaruje 9 500 mkw. magazynu i 240 mkw. powierzchni biurowej zlokalizowanej w Jaryszkach, znajdujących się 12 km od Poznania.

Tą nowoczesną przestrzeń cechują zaawansowane rozwiązania techniczne, zapewniające najwyższą, jakość powierzchni magazynowej (klasa A), a także funkcjonalność oraz elastyczność w kształtowaniu modułów. FM Logistic zrealizuje tu koncepcję magazynu połączonego z tzw. HUBem przeładunkowym, który będzie pracował przez całą dobę.

– Podpoznańskie Jaryszki to doskonały punkt na naszej mapie, który tworzy warunki do dalszej ekspansji. Co istotne, szukając nowych miejsc do rozwoju działalności bierzemy pod uwagę nie tylko lokalizację, ale także nowoczesne rozwiązania, które ułatwią pracę nam oraz naszym klientom – mówi Daniel Franke, Dyrektor Zarządzający, FM Logistic Central Europe, oraz dodaje – Ten obiekt spełnia nasze oczekiwania pod tym kątem.

W centrum dystrybucyjnym Panattoni Park Poznań VII zastosowano m.in. dodatkowe doświetlenie w strefie cross-dockowej, w formie świetlików dachowych. Dzięki temu funkcjonuje stały dopływ odpowiedniej ilości światła dziennego. Zainstalowana została tutaj również wzmocniona posadzka pozwalająca składować palety o wadze 1000 kg na regałach 4-paletowych. Na parkingu znajdują się miejsca dla czterdziestu ciężarówek.

FM Logistic w centrum dystrybucyjnym pod Poznaniem zlokalizuje min. stock importowy dla firmy będącej niekwestionowanym liderem rynku retail w Polsce oraz innych klientów będących jej dostawcami. Obiekt docelowo pomieści 9 500 sztuk palet.