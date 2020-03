FPP: Z powodu koronawirusa strata dla gospodarki może wynieść nawet 50 mld zł

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do Rady Dialogu Społecznego (RDS) o podjęcie działań w celu oceny wpływu koronawirusa na sektor przedsiębiorstw. Wstępne prognozy wskazują na możliwość obniżenia dynamiki PKB w 2020 r. do 1,6%, wobec 3,7% zakładanych w ustawie budżetowej. Oznaczałoby to stratę dla polskiej gospodarki rzędu ok. 50 mld zł.