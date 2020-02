Fracht FWO Polska dostarcza największy kombajn zbożowy na świecie

Ważący 24,6 ton największy na świecie kombajn zbożowy CR 10.90 o wymiarach - długość 9,80 m, szerokość 3,49 m i wysokość 3,98 m, musiał być przetransportowany w całości, bez demontażu kół i innych części. Miejscem odbioru maszyny była Marcala w zachodnich Węgrzech, skąd w ciągu 4 dni została dostarczona do Zedelgem w północnej Belgii. Przygotowanie transportu wymagało od spedytorów Fracht FWO bardzo dobrego zaplanowania - dotrzymania wymaganego terminu dostawy, odpowiedniego doboru specjalistycznych naczep samochodowych oraz spełnienia licznych formalności, które wiążą się z organizacją ciężkich dostaw. Do przewozu maszyny na trasie liczącej ok. 1600 km wybrano specjalistyczną 3-osiową naczepę niskopodwoziową typu tiefbett, poszerzoną do szerokości 3,2 m. Operator musiał uzyskać też odpowiednie zezwolenia na przejazdy ponadgabarytowe po drogach publicznych w 4 krajach, przez które przebiegał transport, czyli na Węgrzech, w Austrii, Niemczech i Belgii. Aby zapewnić bezpieczeństwo, transport największego na świecie kombajnu zbożowego na całej trasie przejazdu musiał być pilotowany.

Kolejnym ciekawym transportem przygotowanym przez Fracht FWO była dostawa kombajnu zbożowego CX6.90 z Polski na targi w Grecji. Po raz pierwszy spedytorzy Fracht FWO stanęli przez zadaniem zorganizowania przewozu ponadgabarytowego kombajnu wraz z hederem (urządzenie do ścinania zboża). W tym przypadku szczególne znaczenie miał termin dostawy, który musiał być dopasowany do harmonogramu targów, a jednocześnie uwzględniać czas potrzebny na uzyskanie specjalnych pozwoleń na przejazd ponadgabarytowy przez 5 krajów, czyli Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Grecję. Konieczne było też zdemontowanie kół. Ważący po demontażu kół 11,5 tony kombajn zbożowy (o długości 8,85 m, szerokości 3,30 m i wysokości 3,60 m) został umieszczony na naczepie typu tiefbett z wąską podłogą, umożliwiającej załadunek i rozładunek kombajnu przy zdemontowanych kołach, bez pomocy dźwigu. Osobno przewieziono koła i 2,5-tonowy heder. Aby dotrzymać ustalonego terminu dostawy, Fracht FWO zapewnił podwójną obsadę kierowców. Dodatkowo na całej, liczącej ok. 1900 km, trasie pojazdy z ładunkiem były pilotowane.

Dział Project Cargo Fracht FWO zorganizował także transporty drogowe trzech kombajnów zbożowych o łącznej wadze ponad 55 ton, które dostarczono do 3 różnych miejscowości na terenie Niemiec.

Organizując dostawy kombajnów rolniczych spedytorzy Fracht FWO wykorzystali doświadczenie zdobyte podczas realizacji wcześniejszych projektów dla firm z branży rolniczej. Przykładem może być wyjątkowa dostawa just-in-time 10 kombajnów zbożowych z Polski do Dani. Oprócz pozyskania zezwoleń na przejazdy drogami, wymagała ona zarezerwowania w tym samym czasie 10 specjalistycznych środków transportu.