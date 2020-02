Francja zaprasza Polskę do nowych inicjatyw przemysłowych

Podczas pierwszego polsko-francuskiego Forum Przemysłu Przyszłości Le Maire ocenił, że rozmowy towarzyszące wizycie prezydenta Francji Emmanuela Macrona wyznaczają początek nowej ery w relacjach gospodarczych Polski i Francji.

Wyraził też przekonanie, że w przyszłości Polska i Francja będą szły "ręka w rękę" w kwestii utrzymania suwerenności technologicznej UE.

Suwerenność technologiczna i przemysłowa w XXI w. będzie podstawą suwerenności politycznej; nie będziemy suwerenni politycznie, jeśli technologie będą pochodziły z zewnątrz - stwierdził Le Maire. Nie będzie suwerenności technologicznej bez połączenia europejskich sił przemysłowych - podkreślił.

Jak dodał, UE powinna proponować inny model gospodarczy niż kapitalizm amerykański i państwowy kapitalizm chiński.

Francuski minister ocenił, że przykładem takiego działania jest polsko-niemiecko-francuski sojusz w kwestii baterii do samochodów elektrycznych. Porównał jego znaczenie do Airbusa w lotnictwie. To dowód, że Europa może skutecznie działać razem - stwierdził Le Maire. Zaproponował jednocześnie Polsce udział w podobnym sojuszu dotyczącym technologii wodorowych, który Francja buduje z Niemcami.

"Sądzę że jesteśmy w stanie zmienić politykę konkurencji i budować europejskie czempiony przemysłowe. Nie chodzi o likwidację konkurencji, ale o konkurencję na równych zasadach z USA i Chinami" - mówił. Wskazał, że konieczne jest stworzenie europejskiego programu pomocy publicznej dla wielkich projektów przemysłowych, ponieważ w USA i w Chinach takie projekty są dotowane z publicznej kasy.

Zastrzegł jednocześnie, że europejski model powinien przewidywać dekarbonizację przemysłu, ale "w odpowiednim tempie, (...) nie wbrew społeczeństwu".

Francuski minister wskazał, że warunkiem powodzenia transformacji są pieniądze i mechanizmy finansowania. Jego zdaniem jednym z możliwych sposobów jest fundusz, do którego państwa kierują zyski z niektórych państwowych spółek w celu inwestowania ich w transformację.

Le Maire wspomniał też o konieczności utworzenia granicznego podatku węglowego.

Cele neutralności muszą być do udźwignięcia przez wspólnotę europejską i przemysł - oceniła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wskazała też na jednolity rynek jako "zapewne największy sukces wspólnoty europejskiej". Jednak, jej zdaniem, bariery, które istnieją na tym rynku w samej Unii spowalniają jej wzrost, dlatego należy pracować nad ich usuwaniem.

Podczas forum podpisano deklarację ws. czystego powietrza, dotyczącą wsparcia przez firmę Orange polskiej administracji i programu Czyste Powietrze. Dzięki deklaracji ma ruszyć pilotażowy projekt monitoringu jakości powietrza w szkołach.

Grupa Azoty i koncern Air Liquide podpisały porozumienie o współpracy dotyczące produkcji biometanu, wykorzystania gazów odpadowych z instalacji chemicznych Azotów, optymalizacji gospodarki wodorem i wychwytu CO2.