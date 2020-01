Gabinet cieni BCC o sytuacji gospodarczej w Polsce

– Zmiany w wymiarze sprawiedliwości budzą szerokie zaniepokojenie w całym środowisku gospodarczym i niestety zmuszają do powściągliwości w inwestowaniu. Sądy są ostatnią nadzieją, że wyrok będzie sprawiedliwy – podkreślił prezes Business Centre Club i przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Zdaniem ministra finansów Gabinetu Cieni BCC prof. Stanisława Gomułki, znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, pogorszenie stabilności finansów publicznych oraz znaczny wzrost inflacji są jeszcze na tyle umiarkowane, że nie mają cech kryzysu. – Wiele zależy od tego co będzie w latach następnych. Po 2022 roku silnie zmniejszy się dopływ środków z Unii Europejskiej. Bez znacznego wzrostu inwestycji krajowych, czeka nas dalsze spowolnienie tempa wzrostu PKB, do poziomu około 2-2,5%. Rośnie też prawdopodobieństwo znacznego pogorszenia stan finansów publicznych, z możliwością wejścia przez wiele lat w obszar nadmiernego deficytu – prognozuje prof. Gomułka. – Jeśli chodzi o budżet na 2020 r. to projekt . uwzględnia nowe zobowiązania wydatkowe i dochodowe podjęte przez rządzącą partię podczas jesiennej kampanii parlamentarnej. Zerowy deficyt budżetu państwa jest wynikiem pojawienia się wielu dochodów jednorazowych, na łączną sumę blisko 50 mld zł. Deficyt całego sektora finansów publicznych, liczony według metodologii Eurostatu, ma być w przedziale od 2 do 2,5% PKB. Zatem gdyby wzrost PKB okazał się być bliski 2,5% a nie zakładanym optymistycznie 3,7%, to pojawi się ryzyko przekroczenia przez deficyt całego sektora unijnego limitu 3% PKB – wyjaśnił minister finansów Gabinetu Cieni BCC.