GBOX na pokładzie 500 ciężarówek firmy Omega Pilzno

GBOX Light jeszcze w tym roku trafi na pokład 500 ciężarówek międzynarodowego operatora transportu i logistyki z Pilzna.

Jak wynika z raportu Globalnego Rynku Telematyki, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu tego sektora do 2022 roku wyniesie aż 28 proc., a jego wartość osiągnie wtedy 233 miliardy dolarów. W ciągu najbliższych lat systemy informatyczne, wspierające automatyzację branży transportowej, będą stanowiły przewagę konkurencyjną dla nowoczesnych firm przewozowych. Omega Pilzno jest przykładem takiego biznesu, który umacnia swoją pozycję dzięki dostosowania usług do potrzeb rynku. Jedną z nich jest optymalizacja transportu poprzez nowe technologie.

Jak podkreśla Bartosz Najman, wiceprezes Inelo oraz Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców: 17 lat doświadczenia sprawia, że jesteśmy liderem w dostarczaniu zaawansowanych narzędzi w zakresie rozliczania czasu pracy i płacy kierowców zawodowych, ale także we wspieraniu ich codziennej pracy dzięki systemom telematycznym. Jako jedyni możemy łączyć oba te obszary, co doceniła firma Omega Pilzno, która wybrała GBOX Light do zarządzania swoją flotą, liczącą ponad 500 pojazdów ciężarowych. Cieszy nas ta relacja, tym bardziej, że będziemy wspólnie pracować nad rozwojem nowoczesnych narzędzi i funkcjonalności takich jak ecodriving. Razem stawiamy na innowacje i praktyczne rozwiązania IT dla transportu, by prowadzenie działalności przewozowej było jeszcze prostsze.

Lider na rynku TSL z systemem GBOX Light.

Grupa Omega Pilzno istnieje na rynku od 1992 r. Konsekwentne inwestycje i systematyczny rozwój doprowadziły do poszerzania oferty i ukształtowania się firmy zaliczanej dziś do grona wiodących w polskiej branży transportowej. Jest to efekt długofalowej strategii inwestycyjnej oraz odpowiadania na zmiany i potrzeby rynkowe. Mariusz Godawski, prezes Omega Pilzno, przekonuje, że:

Rozszerzenie współpracy z Grupą Inelo i rozbudowa systemu 4Trans o telematykę GBOX, sprawi, że proces zarządzania naszym taborem będzie bardziej efektywny. Pozwoli to między innymi na monitorowanie pojazdów 24/7, szybsze rozliczanie delegacji dzięki automatycznemu zbieraniu potrzebnych danych z lokalizatora GPS, kontrolę paliwa i ekonomiki pojazdu. Dodatkowo będziemy mieć możliwość pełnej automatyzacji procesów rozliczeń poprzez zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych o pojeździe i kierowcy. Bez wdrażania zmian w odpowiedzi na wyzwania branży i inwestycji między innymi w narzędzia telematyczne nie da się prowadzić nowoczesnej firmy transportowej.