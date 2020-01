GDDKiA: wszystkie drogi krajowe przejezdne

Mgła występuje w województwach: podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim i mazowieckim.

Jak podano, mżawka lub opady deszczu występują: Podlaskim, Świętokrzyskim, Śląskim, Małopolskim, Lubelskim, Łódzkim, Opolskim, Mazowieckim, Dolnośląskim.

Dyrekcja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Zgodnie z prognozą w dzień będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. "Przed południem miejscami na wschodzie, a na Podkarpaciu i Ziemi Świętokrzyskiej lokalnie przez cały dzień utrzymujące się mgły, ograniczające widzialność do 200 m" - czytamy. Dodano, że miejscami, głównie w południowej połowie kraju będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu.

W Beskidzie Żywieckim i Makowskim powyżej 400 m n.p.m. przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 10 cm.

Rano na południowym wschodzie lokalnie możliwe opady marznącej mżawki lub deszczu, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 0 st. C na południowym wschodzie, około 4°C w centrum, do 6°C nad morzem; w obszarach podgórskich od -1 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, na południu północny.