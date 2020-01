GDDKiA: Wszystkie drogi krajowe przejezdne, w 8 regionach wskazana szczególnie ostrożna jazda

Śnieg oraz śnieg z deszczem występuje na terenie województw: pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, a także śląskiego.

Mżawka występuje na terenie województw: pomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Deszcz i przelotne opady deszczu występują w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, wielkopolskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i lubuskim.

Lokalna śliskość występuje w województwach: w zachodniej części województwa pomorskiego, a także w Zachodniopomorskiem na drodze krajowej nr 11, na odcinku Koszalin - Szczecinek oraz na drodze krajowej nr 25, na odcinku Bobolice - Biały Bór.

Dyrekcja prognozuje na najbliższe godziny zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od zera do 4 st. Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, miejscami w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W górach wiatr od 50 km/h do 70 km/h, zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, w Tatrach do 100 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.