GIC kupuje europejskie portfolio nieruchomości logistycznych za ok. 950 mln EUR

GIC, pochodzący z Singapuru, państwowy fundusz majątkowy, podpisał umowę kupna za około 950 mln EUR europejskiego portfolio nieruchomości logistycznych (Maximus) od funduszy zarządzanych przez grupę Apollo Global Management, Inc., wiodącego zarządcę globalnych inwestycji alternatywnych. Transakcja jest zgodna ze strategią GIC dążącą do zwiększania platformy logistycznej P3 oraz do umacniania pozycji P3, jako wiodącego dewelopera i zarządcy nieruchomości logistycznych w Europie.