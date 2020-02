Gig economy to coraz popularniejsza forma zatrudnienia na rynku pracy

Gig economy jeszcze kilka lat temu postrzegano jako branżową ciekawostkę, a dziś to rozwijający się trend, który może zrewolucjonizować cały rynek pracy. Zmiany społeczne i demograficzne oraz rozwój technologii i nowe podejście do zatrudnienia pokolenia Z – to wszystko wpływa na to, że gig economy to coraz popularniejsza forma zatrudnienia.