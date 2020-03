GIW: Żywność nie jest źródłem przenoszenia koronawirusa

View this post on Instagram

Emilewicz: apelujemy o umiar. Firmy spożywcze mogą zwiększyć produkcję, jeżeli jest taka potrzeba Producenci żywności są gotowi, by wytwarzać jej więcej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na razie wykorzystują 80 proc. mocy produkcyjnych - mówiła na konferencji prasowej w czwartek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że nie ma powodów, by kupować na zapas.