Gróbarczyk: w 2020 r. na poprawę retencji wody wydamy 400 mln zł

Ekspert: suszę rolniczą notujemy praktycznie co roku od 39 lat

Minister, podczas konferencji dot. programu przeciwdziałania suszy w Polsce podkreślił, że nasz kraj jest realnie zagrożony suszą, a w tym roku może być ona najgorsza od lat.

"Z naszych analiz wynika jednoznacznie, że od 1950 roku okres, kiedy temperatura sięgała poniżej zera st. C, okres zimowy, skrócił się o dwa tygodnie, natomiast okres letni, kiedy temperatura średnia przekracza 15 st. C wydłużył się o cztery tygodnie. To jednoznacznie wskazuje, że ta tendencja (...) może w tym roku przybrać najgorszy obraz i najbardziej negatywnie odbije się na naszych obszarach jeśli chodzi zapotrzebowanie na wodę" - mówił Gróbarczyk.

Ocenił, że walka z suszą jest "niezwykle trudna". Podkreślił, że należy m.in. odwrócić trend, w którym prowadzono inwestycje melioracyjne powodujące odpływ wody z pól.

"Jeżeli będziemy mieli spadek poniżej 1 tys. m sześc. wody per capita (rocznie na mieszkańca), będziemy w bardzo złej sytuacji" - zaznaczył Gróbarczyk.

Przypomniał, że średnia ilość wody na mieszkańca Polski waha się od 1,6 do 1,8 tys. m sześc. na osobę rocznie. Zwrócił jednak uwagę, że w ostatnich latach ten współczynnik malał nawet do 1,1 tys. m sześc.

Minister poinformował, że w tym roku na projekty tzw. małej retencji i melioracji przeznaczonych zostanie 400 mln zł. Pieniądze, jak wyjaśnił, trafią na budowę m.in. jazów, co przyczyni się do większego zatrzymywania wody w środowisku. Celem tych inwestycji jest m.in. łagodzenie suszy na obszarach rolnych.

Zgodnie z prawem, można bez pozwolenia na budowę tworzyć zbiorniki o pojemności do 1 tys. m sześc. Uruchomiony zostanie też program budowy indywidulanych studni głębinowych - dodał.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreślił, że na poprawę retencji wody w tym roku trafi osiem razy więcej środków niż w ostatnich latach. Dodał, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi pilotaż (budżet 10 mln zł), w którym pieniądze trafią na małą retencję i meliorację. Wyjaśnił, że projekt zakłada modernizację 150 obiektów i budowę 500 nowych. mają one się przyczynić do zatrzymania wód odpływających z pól. Poinformował, że Wody Polskie zamierzają upowszechnić program w całej Polsce. Mogą się do niego zgłaszać spółdzielnie rolnicze, spółki wodne jak i sami rolnicy. Przygotowane są również zmiany administracyjne dotyczące zarządzania spółkami wodnymi.