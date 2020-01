Grupa Canpack aśród sygnatariuszy United Nations Global Compact

- Myśląc i działając w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, uznajemy naszą odpowiedzialność jako pracodawcy, producenta opakowań, członka lokalnej społeczności i partnera biznesowego. Nasze trzy filary zrównoważonego rozwoju – Care. Sustain. Recycle.– w czytelny sposób definiują kierunek działań CANPACK oraz odzwierciedlają oczekiwania wszystkich interesariuszy firmy – podkreślił Roberto Villaquiran, CEO Grupy CANPACK. „Cieszymy się, że możemy być częścią tej inicjatywy i wspólnie podejmować działania na rzecz globalnej gospodarki oraz lokalnych społeczności, w których prowadzimy działalność” – dodał.

United Nations Global Compact to największa, światowa inicjatywa, wzywająca firmy do tworzenia strategii i działań w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Od 2000 roku do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów.

Grupa CANPACK, należąca do Giorgi Global Holdings, Inc., jest globalnym producentem aluminiowych puszek napojowych, opakowań dla przemysłu spożywczego, a także szklanych butelek i metalowych zamknięć koronowych. Firma, z siedzibą w Krakowie (Polska), zatrudnia prawie 8 tys. osób na całym świecie i prowadzi działalność w 19 krajach.