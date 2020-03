Grupa Fracht otwiera pierwszy oddział na Bliskim Wschodzie

Siedziba pierwszego oddziału Grupy Fracht na Bliskim Wschodzie mieści się w Abu Dhabi (Abu Zabi), stolicy ZEA i ważnym centrum finansowo – gospodarczym kraju, z portem morskim i rozbudowywanym obecnie międzynarodowym portem lotniczym. Doświadczony zespół specjalistów będzie wspierać klientów w zakresie usług logistycznych i spedycyjnych (fracht lotniczy, drogowy i morski) oraz organizacji transportów ponadgabarytowych i project cargo. Zakończono także formalności związane z rejestracją i utworzeniem rachunków operacyjnych w portach i urzędach celnych Abu Zabi i Dubaju. Dzięki temu nowy oddział Fracht Abu Dhabi może zapewnić klientom pełen zakres obsługi celnej w ważnym centrum przeładunkowym w Zatoce Perskiej.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są od wielu lat największym partnerem handlowym Polski w tym regionie. Współpracę między polskimi firmami a bliskowschodnimi partnerami może teraz rozszerzyć Światowa Wystawa Expo 2020 w Dubaju, podczas której m.in. zaplanowano otwarcie Pawilonu Polskiego i Forum Gospodarcze Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie.

- Doświadczenie specjalistów Fracht Abu Dhabi pozwoli nam wzmocnić ofertę usług spedycyjnych i transportowych dla polskich firm, m.in. z branży przemysłowej, rolniczej i energetycznej, zainteresowanych inwestycjami na tym rynku. Wzmocnienie obecności Grupy Fracht na Bliskich Wschodzie i otwarcie tu pierwszego biura może więc przełożyć się na wymierne korzyści dla polskiego oddziału - podkreśla Jarosław Jankowski, business develoment director, Fracht FWO Polska.

Otwarcie nowego oddziału Grupy Fracht na Bliskim Wschodzie to wynik konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy jako globalnego operatora logistycznego dla branży przemysłowej. W ubiegłym roku Grupa otworzyła kolejne biura w Brazylii i Burkina Faso oraz rozpoczęła działalność w 5 krajach afrykańskich (Egipt, Senegal, Kamerun, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej). W Belgii, należąca do Grupy Fracht - Polytra Belgium przejęła firmę Zoo Air BVBA, świadczącą usługi frachtu lotniczego i magazynowania. Zoo Air BVBA to preferowany dostawca usług logistycznych dla międzynarodowych ogrodów zoologicznych, specjalizujący się też w transporcie psów policyjnych i psów do wykrywania materiałów wybuchowych. Firma zmieni nazwę na Fracht Belgium Air. Obecnie Grupa Fracht ma oddziały w ponad 100 krajach na świecie, gdzie współpracuje z lokalnymi firmami i koncernami, głównie z branży przemysłowej, energetycznej, paliwowej, rolniczej, chemicznej, motoryzacyjnej, FMCG, farmaceutycznej oraz projektów infrastrukturalnych.