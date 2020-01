GUS: PKB wzrósł w 2019 r. o 4,0 proc. rdr

View this post on Instagram

Szef Stock Polska: 2019 to dla nas bezsprzecznie dobry rok, przekroczyliśmy magiczne 30 proc. udziału w rynku Marek Sypek, dyrektor zarządzający Stock Polska mówi serwisowi portalspozywczy.pl, że 2019 to dla Stock Polska bezsprzecznie był dobry rok, a spółce udało się przekroczyć magiczną barierę 30 proc. udziałów w rynku alkoholi. W 2020 roku spółka będzie rozwijać ofertę alkoholi premium i ultrapremium, bo konsument coraz mocniej zwraca uwagę na to co pije.