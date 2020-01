GUS: przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyższe o 7,3 proc. niż przed rokiem

View this post on Instagram

Poprzez zakup sieci Piotr i Paweł na polskim rynku pojawia się nowa sieć, choć pod znanym banerem - SPAR Group. O to, jakie ma możliwości rozwoju w Polsce zapytaliśmy kilku ekspertów 🛒🛒🛒 . @piotripawel #spar #piotripawel #spargroup #supermarket #sklep #supermarketspar #siecihandlowe #handel #handelwpolsce #retailchain #retail #retailtrends #polishretail #dlahandlu #handlowyczwartek