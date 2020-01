Hillebrand wprowadza nowe flexitanki do 40-stopowych kontenerów

Hillebrand jest światowym liderem w stosowaniu nowoczesnych i zintegrowanych systemów w transporcie masowym, znanym z innowacyjnego podejścia i stosowania różnych rozwiązań gwarantujących bezpieczne dostawy substancji płynnych. Najnowszym produktem firmy, przygotowanym przy współpracy z ekspertami branżowymi, jest specjalistyczny zbiornik - flexitank do 40-stopowego kontenera do masowego przewozu produktów płynnych w określonych warunkach termicznych. Może być stosowany w transporcie morskim, drogowym oraz kolejowym. Nowe flexitanki podnoszą wydajność łańcucha dostaw, tym samym ograniczając emisję CO2 i zapewniają klientom w pełni bezpieczny przewóz płynów w kontrolowanych warunkach termicznych.

Unikalna technologia i szerokie zastosowane

Nowy flexitank firmy Hillebrand, o pojemności od 18 do 25 tys. litrów, umożliwia przewożenie płynów wymagających podczas transportu zachowania odpowiedniej temperatury, takich jak soki czy zimne piwo. W zależności od wrażliwości na temperaturę danego produktu oraz wymagań podczas załadunku i rozładunku, klienci mają gwarancję, że flexitank umożliwi utrzymanie odpowiednich warunków zgodnie ze specyfiką przewożonego towaru.

Zespół techniczny Hillebrand zaprojektował nowe flexitanki tak, aby korzystając z jednego wlewu, można je było w prosty sposób wypełniać i opróżniać, ograniczając do minimum wszelkie osady. Co więcej, została tu zastosowana unikalna i opatentowana technologia, która zmniejszając możliwe ruchy płynów w czasie przewozu, tym samym zapobiega wyciekom i wybrzuszaniu kontenera.

- Nowy flexitank Hillebrand jest wynikiem starannych badań oraz zobowiązania do tworzenia najlepszych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby klientów. Po raz pierwszy przygotowaliśmy go na prośbę klienta produkującego soki owocowe, któremu mieliśmy zapewnić transport w warunkach chłodniczych oraz producenta lateksu, do transportu ładunku w temperaturze dodatniej. Tak więc ten zbiornik został zaprojektowany tak, aby przewozić w nim każdą substancję płynną, z wyjątkiem niebezpiecznych. Niezależnie od transportu w temperaturze ujemnej, dodatniej czy otoczenia, to zrównoważone rozwiązanie jest ofertą dla klientów, którzy chcą przewozić duże ilości produktu we flexitanku w 100 proc. poddawanemu recyklingowi – mówi Jacob Moe, COO działu transportu masowego, Hillebrand.

Transport w kontenerach chłodniczych, z wykorzystaniem zamontowanych w środku flexitanków, został już zorganizowany przez polski oddział Hillebrand. Przewożonym ładunkiem był koncentrat owocowy. Takie rozwiązanie zapewnia polskim producentom możliwość załadunku maksymalnej ilości płynnego produktu do jednego kontenera, obniżając przy tym wagę i koszt związany z dotychczasowo stosowanym opakowaniem - produktem transportowanym w beczkach lub zbiornikach IBC.