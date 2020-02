Holandia wprowadza obowiązek zgłaszania pracowników delegowanych

Holandia wprowadza nowy obowiązek dla przewoźników delegujących kierowców, którzy realizują przewozy kabotażowe i międzynarodowe na terytorium tego kraju. Od 1 marca 2020 r. frachty dokonywane na terenie Niderlandów należy zgłosić do elektronicznego systemu.

- Aby dokonać zgłoszenia kierowcy do delegowania należy po zalogowaniu się - za pośrednictwem portalu www.meldloket.postedworkers.nl uzupełnić formularz. Już teraz można dokonywać rejestracji wyjazdów, które będą realizowane po 1 marca 2020 r. – wyjaśnia Bartłomiej Zgudziak, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK). – Jeśli kierowca wyjedzie do Holandii przed tą datą, a formularz nie zostanie wysłany, to nie ma powodów do zmartwień. Pierwsza rejestracja powinna zostać dokonana przy pierwszym transporcie rozpoczynającym się po 1 marca – dodaje.

Kogo obowiązuje zgłaszanie delegowania?

Nowe przepisy obowiązują zagranicznych kierowców, którzy realizują na terenie Holandii przewozy kabotażowe oraz przewozy międzynarodowe. Zgłoszenia nie muszą składać przewoźnicy, którzy dokonują pasażerskiego transportu drogowego oraz tranzytu, czyli przejeżdżają przez Niderlandy, nie załadowując lub rozładowując ciężarówki na terenie tego kraju.

Obowiązek składania zgłoszeń nie będzie dotyczył tylko zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, także osób samozatrudnionych, które realizują kabotaż lub transport międzynarodowy. - Nowe przepisy mogą wydawać się dla przewoźników uciążliwe, jednak z pewnością dużym uproszczeniem w tym zakresie dla firm przewożących towary na terenie Niderlandów będzie możliwość skorzystania ze zgłoszenia rocznego – podpowiada ekspert OCRK.

Brak zgłoszenia delegowania równoznaczne z karą?

Niedopełnienie obowiązku elektronicznej rejestracji delegowania kierowcy może wiązać się z karą finansową o wartości nawet 12 tys. euro. Zaś w przypadku powtarzających się uchybień przewoźnicy powinni liczyć się z 50 proc. podniesieniem wartości wspomnianej kary.

Obowiązek zgłoszenia delegowania kierowcy do Holandii, to nie wszystkie nowości, które wiążą się z wprowadzeniem tego przepisu. Można spodziewać się również zaostrzenia kwestii związanych z wymaganą dokumentacją. Szczególny nacisk zostanie położony na dwie kwestie. Pierwszą z nich jest zaświadczenie A1, które kierowca powinien posiadać w ciężarówce. Kolejną istotnym obostrzeniem jest konieczność wyznaczenia osoby kontaktowej z adresem w Królestwie Niderlandów. W przypadku konieczności wskazania osoby pełniącej rolę reprezentanta firmy na terenie Holandii – może tę funkcję pełnić sam pracownik delegowany.