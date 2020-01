Huta szkła w Jarosławiu gospodarzem europejskiego programu szkoleniowego O-I

Uczestnicy programu przygotowywani są do obejmowania samodzielnych stanowisk w zakładach O-I Glass we Francji, Hiszpanii, Niderlandach, Niemczech, Polsce i we Włoszech. Program, w którym biorą udział, będzie trwał 18 miesięcy i rozpocznie się w Polsce. Będzie też uwzględniał szkolenia oraz pobyt w różnych europejskich hutach O-I.

- Osoby, obejmujące samodzielne bądź kierownicze funkcje w zakładach O-I powinny mieć głębokie zrozumienie naszego biznesu, oparte na praktycznym doświadczeniu zdobytym w różnych zakładach produkcyjnych O-I Glass. To, że po raz kolejny jesteśmy gospodarzem ważnego dla całej firmy programu szkoleniowego potwierdza, jak ważną rolę odgrywamy w globalnej organizacji i jak ważne są kompetencje oraz doświadczenie pracowników z Jarosławia - mówi Andrzej Cena, kierownik zakładu O-I w Jarosławiu. – Nasz zakład, dzięki modernizacji, jest jednym z najnowocześniejszych na świecie i tym samym jest to wyjątkowo atrakcyjna lokalizacja dla młodych inżynierów, którzy chcą się rozwijać – podkreśla Andrzej Cena.

Uczestnicy programu podzieleni na cztery grupy będą zdobywać wiedzę i doświadczenie uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez międzynarodową kadrę menadżerską O-I Glass. Zajęcia będą odbywać się kolejno w sześciu lokalizacjach, w hutach w Beziers (Francja), Holzminden (Niemcy), w Jarosławiu (Polska), Maastricht (Niderlandy), Asti (Włochy) i w Barcelonie (Hiszpania). W każdej z nich uczestnicy spędzą tydzień.

- Europejski program rozwoju dla młodych inżynierów jest odpowiedzią na lukę w zakresie szkolnictwa na europejskim rynku, na którym brakuje pracowników wyspecjalizowanych w produkcji opakowań szklanych. Jest to nasz autorski program, który pomaga nam przyciągać talenty, a także zaoferować im atrakcyjną, międzynarodową ścieżkę rozwoju – mówi Roberto Argenio, Menadżer Programu. - Jednocześnie warto podkreślić, że pracujemy jako jeden zespół, niezależnie od tego, gdzie znajduje się zakład. Dlatego bardzo dbamy, aby pracownicy O-I Glass mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniem. Przede wszystkim jednak, aby mogli się rozwijać – dodaje Roberto Argenio.

Damian Lepiarz, polski uczestnik programu szkoleniowego, pracę w O-I w Jarosławiu rozpoczął w październiku 2019 r., tuż po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Sunderland, w Wielkiej Brytanii. W zakładzie w Jarosławiu pracuje na stanowisku mechanika maszyn szklarskich. Przyznaje, że to właśnie międzynarodowy program szkoleniowy O-I zdecydował o wyborze pracodawcy.