ID Logistics ma zarządzać nowym centrum dystrybucji Super-Pharm

Uruchomienie nowego centrum dystrybucji Super-Pharm o powierzchni 10 tys. mkw. zostało zaplanowane na kwiecień 2020 roku. Zespół ID Logistics będzie odpowiadał za zarządzanie obsługą magazynową, w tym przyjęcie towarów dostarczanych przez producentów i dystrybutorów, kompleksowy co-packing, kompletowanie zamówień składanych przez sklepy i klientów e-commerce oraz obsługę zwrotów. W teresińskim magazynie składowane mają być wszystkie artykuły sprzedawane w sieci Super-Pharm, z wyjątkiem leków dostępnych na receptę. Będą to kosmetyki, środki czystości, artykuły paramedyczne, higieniczne, akcesoria oraz inne produkty szybko zbywalne.

Obecnie ID Logistics prowadzi rekrutację pracowników na stanowiska magazynowe wszystkich szczebli. Przygotowania do uruchomienia nowego centrum dystrybucji wspierają swoim doświadczeniem obecni pracownicy firmy, tak aby zapewnić sprawne wdrożenie systemów magazynowych jeszcze przed rozpoczęciem operacji w kwietniu tego roku.

Dwa procesy obsługi asortymentowej w magazynie Super-Pharm – retail i e-commerce

W nowym centrum dystrybucji realizowane mają być dostawy do sklepów stacjonarnych Super-Pharm i pojedyncze zamówienia składane przez klientów w drogerii internetowej. To oznacza, że zadaniem pracowników ID Logistics będzie zarówno przygotowanie całej palety z różnymi produktami jak i przesyłki z pojedynczymi artykułami, np. kremem do twarzy czy szminką (detail picking). Aby zapewnić sprawną i szybką obsługę magazynową dwóch tak różnych kanałów sprzedaży, ID Logistics przygotuje dwie linie obsługi asortymentowej do wysyłki - osobno dla kanału retail i osobno dla e-commerce.

- Obsługa Super-Pharm będzie dość specyficzna, gdyż mamy do czynienia z dwoma procesami obsługi dostaw zarówno do sklepów, jak i klienta ostatecznego B2C w obsłudze e-commerce oraz w trzeciej formie, obsłudze e-commerce dla klienta indywidualnego, który odbiera zamówienie w placówce handlowej Super-Pharm. Cały asortyment dostępny będzie dla dostaw w obu kanałach sprzedaży. Jest to wyzwaniem z punktu widzenia utrzymania odpowiednio wysokiej jakości obsługi, czyli efektywności wydań dużej ilości zleceń, przy jednoczesnej eliminacji błędów w optymalnym czasie realizacji. Przygotowanie zamówienia będzie wymagało zgrania informatycznego między naszym systemem WMS, systemem klienta i systemami firm kurierskich – wyjaśnia Sylwia Dunn, Business Development Director, ID Logistics Polska.