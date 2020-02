ID Logistics w 2019 roku - wzrost sprzedaży o 10 proc.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „Dla ID Logistics był to kolejny, bardzo dynamiczny rok, głównie dzięki licznym start-upom. Z roku na rok wzmacniamy naszą obecność w Europie, szczególnie w Hiszpanii, a także w Niemczech, krajach Beneluksu i Polsce. Nowością jest to, że w grudniu, po przejęciu firmy Jagged Peak, po raz pierwszy odnotowaliśmy sprzedaż w Stanach Zjednoczonych”.

IV KWARTAŁ - DYNAMIKA WZROSTU UTRZYMANA

W IV kwartale 2019 r. sprzedaż Grupy ID Logistics wzrosła o 8,4 proc. (8,5 proc. w ujęciu like-for-like) do 405,5 mln EUR.

We Francji, rynku macierzystym, Grupa ID Logistics odnotowała wzrost sprzedaży o 4,1 proc. do 185,7 mln EUR. W bardzo szybkim tempie wzrosły przychody z działalności na rynkach międzynarodowych. Przy wzroście na poziomie 12,4 proc. (12,7 proc. w ujęciu like-for-like) przychody ze sprzedaży wyniosły 219,8 mln EUR. Na osiągnięte wyniki w pozytywny sposób wpłynęły kursy wymiany walut. Duże znaczenie miały też przejęcia i zmiany w strukturze Grupy ID Logistics, w tym zakończenie we wrześniu działalności w Republice Południowej Afryki oraz przejęcie amerykańskiej firmy Jagged Peak w grudniu 2019 roku. Ponownie największy wpływ na wyniki ID Logistics wywarła działalność w Europie.

W 2019 roku Grupa ID Logistics odnotowała gwałtowny wzrost sprzedaży o 8,8 proc. (10 proc. w ujęciu like-for-like) do 1,534 mld EUR. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku w znaczący sposób wpłynęło 21 nowych kontraktów zarejestrowanych w 2019 roku oraz 16 start-upów uruchomionych w 2018 roku. W ubiegłym roku, po raz kolejny najbardziej rozwijającym się obszarem biznesu był e-commerce, który po przejęciu Jagged Peak w Stanach Zjednoczonych, stanowi obecnie 20 proc. sprzedaży Grupy ID Logistics.

ROZWÓJ BIZNESU

W IV kwartale Grupa ID Logistics utrzymała dynamiczne tempo rozwoju i odpowiedziała na różne zaproszenia do składania ofert przetargowych.

Nowe kontrakty - wybrane

• We Francji Grupa podpisała pierwszą umowę z jedną z największych sieci handlowych w Europie - LIDL. Nowy klient zaufał ID Logistics, powierzając mu uruchomienie trzeciego magazynu i zarządzanie przepływem zwrotów produktów nieżywnościowych. Platforma o powierzchni 47 tys. mkw. będzie zatrudniać ok. 90 pracowników. ID Logistics ma zintegrować rozwiązania związane ze śledzeniem towarów w sieci sprzedaży LIDL. Zautomatyzowany magazyn będzie wyposażony w sorter do przyjmowania i sortowania towarów.